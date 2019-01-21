Iğdır'da Kaçak Avlanmaya Para Cezası
27 dakika önce
Iğdır'da kaçak avlanma yapan 5 şahsa 3 bin 865 TL para cezası kesildi.
Iğdır
'da kaçak avlanma yapan 5 şahsa 3 bin 865 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri arazide yaptığı denetimler sırasında kaçak avlanma yapan 5 şahıs tespit etti. Kaçak avlanma yapan 5 şahsa 773 TL olmak üzere toplam 3 bin 865 TL idari para cezası kesildi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:10 Kaynak: İHA
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