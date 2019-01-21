Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Kaçak Avlanmaya Para Cezası

Iğdır'da Kaçak Avlanmaya Para Cezası

27 dakika önce

Iğdır'da kaçak avlanma yapan 5 şahsa 3 bin 865 TL para cezası kesildi.

Iğdır'da Kaçak Avlanmaya Para Cezası, System.String[]
Iğdır'da kaçak avlanma yapan 5 şahsa 3 bin 865 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri arazide yaptığı denetimler sırasında kaçak avlanma yapan 5 şahıs tespit etti. Kaçak avlanma yapan 5 şahsa 773 TL olmak üzere toplam 3 bin 865 TL idari para cezası kesildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Iğdır, 3. Sayfa
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