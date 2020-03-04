Iğdır'da kaçak cep telefonu, nargile tütünü ve sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da kaçak cep telefonu, nargile tütünü ve sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Iğdır'da kaçak cep telefonu, nargile tütünü ve sigara operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Iğdır'da bir depoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 253 bin TL olan kaçak cep telefonu, nargile tütünü ve sigara ele geçirildi.

Iğdır'da kaçak cep telefonu, nargile tütünü ve sigara operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Iğdır'da bir depoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 253 bin TL olan kaçak cep telefonu, nargile tütünü ve sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ticari maksatla kaçak cep telefonu, nargile tütünü ve sigara bulundurduğu tespit ettiği iki şahsa yönelik operasyon düzenledi.Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı izni ile şahıslara ait Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesindeki bir depoda arama yapıldı.Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 253 bin TL olan bin 630 adet kaçak cep telefonu, 37 kilogram kaçak nargile tütünü ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:31 Kaynak: İHA
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