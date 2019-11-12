Son Dakika Haberleri: Iğdır'da kaçak cep telefonu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika

Iğdır'da kaçak cep telefonu operasyonu

7 saat önce

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu düzenlendi.

Iğdır'da kaçak cep telefonu operasyonu, System.String[]

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu düzenlendi.


Edinilen bilgiye göre, cep telefonu ve elektronik eşya kaçakçılığına yönelik çalışma başlatan Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarında bulunan Yeraltı Çarşısına operasyon düzenledi. Yaklaşık 100 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, çarşıda bulunan dükkanlarda arama yapıldı. Aramalarda, kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, polis ekipleri tarafından çuvallara konularak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyonu yakından takip eden İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, çarşıda inceleme yaparak bilgi aldı.


Ele geçirilen kaçak cep telefonu ve elektronik eşyalar, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için gözaltına alınan iş yeri sahipleri ile birlikte Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 01:09:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da kaçak cep telefonu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]