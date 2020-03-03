Iğdır'da kaçak elektronik sigara tütünü operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da kaçak elektronik sigara tütünü operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Iğdır'da kaçak elektronik sigara tütünü operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Iğdır'da kaçak elektronik sigara tütünü operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karakoyunlu ilçesi Taşburun Köyü mevkiinde durdurulan ticari bir taksi içerisinde yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 6 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.


Kaçakçılıkta gözaltına alınan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:21 Kaynak: İHA
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