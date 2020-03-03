Iğdır'da kaçak elektronik sigara tütünü operasyonu - Son Dakika
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Iğdır'da kaçak elektronik sigara tütünü operasyonu

6 saat önce

Iğdır'da düzenlenen kaçak elektronik sigara tütünü operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da kaçak elektronik sigara tütünü operasyonu, System.String[]

Iğdır'da düzenlenen kaçak elektronik sigara tütünü operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü yakınlarında bir ticari taksi takibe alındı.

Durdurulan takside yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan 6 bin paket kaçak elektronik sigara tütünü yakalandı.

Operasyonda araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen tütünlere el konuldu.

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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