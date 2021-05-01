Iğdır'da kaçak keklik avcılarına 11 bin 328 lira ceza kesildi - Son Dakika

Yakalanan keklikler DKMP ekiplerince doğal ortamlarına salındı, kafes ve tuzaklar ise yakılarak imha edildi.

Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen görevliler, 2 kişiye toplam 11 bin 328 ceza uyguladı.

Taşburun Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulakbaşı köyünün Domuzburnu mevkisinde kaçak avcıların olduğunu tespit etti.

Iğdır 'da kaçak şekilde keklik avladıkları belirlenen 2 kişiye 11 bin 328 lira ceza kesildi.

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