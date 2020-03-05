Iğdır'da kaçak kozmetik ürünü operasyonu - Son Dakika
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Iğdır'da kaçak kozmetik ürünü operasyonu

6 saat önce

Iğdır'da düzenlenen kaçak kozmetik ürünü operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da kaçak kozmetik ürünü operasyonu, System.String[]

Iğdır'da düzenlenen kaçak kozmetik ürünü operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır'a gelen şüpheli bir kamyoneti takibe aldı.

Kamyonet, Suveren Jandarma kontrol noktasında durdurularak arandı. Yapılan aramada kamyonetin farklı yerlerine gizlenmiş 3 bin 549 adet kozmetik ürün ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 110 bin lira olduğu ve yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen kozmetik ürünlere jandarma ekiplerince el konuldu.

Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Jandarma, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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