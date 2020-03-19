Iğdır'da kaçak tütün ve akaryakıt operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da kaçak tütün ve akaryakıt operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Iğdır'da kaçak tütün ve akaryakıt operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Iğdır'da düzenlenen kaçak elektronik sigara tütünü ile akaryakıt operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da kaçak tütün ve akaryakıt operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Iğdır'da düzenlenen kaçak elektronik sigara tütünü ile akaryakıt operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı takip sonucu, Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyündeki bir çiftlik evine operasyon düzenlendi.

Çiftlik evinde ve iki araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 268 bin lira olan 10 bin 480 paket kaçak elektronik sigara tütünü ile 1175 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yakalanan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:04 Kaynak: AA

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