Son Dakika Haberleri: Iğdır'da kaçakçılık operasyonu
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Iğdır'da kaçakçılık operasyonu

1 saat önce

Iğdır'da, yasal olmayan yollarla yurda sokulan ve elektronik sigarada kullanılan 4 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi.

Iğdır'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]
Iğdır'da, yasal olmayan yollarla yurda sokulan ve elektronik sigarada kullanılan 4 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, 14 Kasım Mahallesi'ndeki eve düzenledikleri operasyonda yurda kaçak sokulan 4 bin paket tütün çubuğu bulundu.
El konulan piyasa değeri 100 bin lira olan yoğunlaştırılmış tütün çubuklarının buharlaştırıcı elektronik sigaraya takılarak ateşleme olmaksızın kullanıldığı belirtildi.
Olaya ilişkin zanlılar H.A. ile S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:42 Kaynak: AA
Jandarma, Iğdır, Güncel
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