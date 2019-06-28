Iğdır'da kaçakçılık operasyonu
1 saat önce
Iğdır'da, yasal olmayan yollarla yurda sokulan ve elektronik sigarada kullanılan 4 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi.
Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:42 Kaynak: AA
'da, yasal olmayan yollarla yurda sokulan ve elektronik sigarada kullanılan 4 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, 14 Kasım Mahallesi'ndeki eve düzenledikleri operasyonda yurda kaçak sokulan 4 bin paket tütün çubuğu bulundu.
El konulan piyasa değeri 100 bin lira olan yoğunlaştırılmış tütün çubuklarının buharlaştırıcı elektronik sigaraya takılarak ateşleme olmaksızın kullanıldığı belirtildi.
Olaya ilişkin zanlılar H.A. ile S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak
Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi
23 Haziran'dan sonra 4 parti, "yeni Anayasa" için masaya oturdu
Ekrem İmamoğlu'nu şaşkına çeviren olay: İBB binası önüne deterjan döktüler