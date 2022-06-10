Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

10.06.2022 18:19

Iğdır'daki kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Iğdır'daki kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sigara ve alkollü içki kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, 10 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp Tuzluca Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 284 bin 200 makaron, 4 bin 12 paket gümrük kaçağı sigara, 75 kilogram kaçak tütün, 53 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ve 78 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

YORUMLAR
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Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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