Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 284 bin 200 makaron, 4 bin 12 paket gümrük kaçağı sigara, 75 kilogram kaçak tütün, 53 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ve 78 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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