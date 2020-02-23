Iğdır'da kadına yönelik şiddet eğitimi - Son Dakika
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Iğdır'da kadına yönelik şiddet eğitimi

6 saat önce

Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, Jandarma komutanlığında görevli personele kadına yönelik şiddet eğitimi verdi.

Iğdır'da kadına yönelik şiddet eğitimi, System.String[]

Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, Jandarma komutanlığında görevli personele kadına yönelik şiddet eğitimi verdi.


Iğdır İl Jandarma Komutanlığında görevli 109 personele, Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Dilan Çekim ve Sosyolog Kezban Açık tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Mağdura Yaklaşım ve Görüşme Teknikleri" konusunda, Iğdır İl Müftü Yardımcısı Muzaffer Marangozoğlu tarafından ise "Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar" konusunda eğitim verildi. - IĞDIR

Jandarma, Müftü, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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