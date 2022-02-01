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Iğdır'da kamu kurumundan hırsızlık yapan 5 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Iğdır'da kamu kurumundan hırsızlık yapan 5 kişiden 1'i tutuklandı

01.02.2022 19:23
Iğdır'da kamu kurumundan hırsızlık yapan 5 kişiden 1'i tutuklandı

Iğdır'da, bir kamu kurumundan hırsızlık ve kamu malına zarar verme olaylarında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Iğdır'da, bir kamu kurumundan hırsızlık ve kamu malına zarar verme olaylarında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen, kamu kurumundan hırsızlık ve kamu malına zarar verme olaylarının faillerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelisi 5 şahıs tespit edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 1'inin daha önceki tarihlerde birçok kez hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçuna karıştığı, cezaevinde tutuklu bulunurken yakın zamanda tahliye edildiği ve tekrar suç işlemeye devam ettiği öğrenildi. - IĞDIR

Iğdır'da kamu kurumundan hırsızlık yapan 5 kişiden 1'i tutuklandı

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Aralık, Iğdır, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da kamu kurumundan hırsızlık yapan 5 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da kamu kurumundan hırsızlık yapan 5 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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