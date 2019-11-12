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Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
6 saat önce
Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendiIĞDIR - Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:14 Kaynak: İHA
Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
IĞDIR - Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışı öncesi vatandaşların kan değerini ve tansiyonunu ölçen yetkililer daha sonra kan almaya başladılar. Kan verdikten sonra görevliler, vatandaşların en az 30 dakika kan merkezinden ayrılmamalarını belirtti. Ayrıca Kızılay görevlileri, kan verdikten sonra bağışçıların ilk 4 saatte her zamankinden fazla sıvı içmelerini, ve en az bir saat sigara içmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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