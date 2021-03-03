Iğdır'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Iğdır'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

03.03.2021 09:52
Iğdır'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı, System.String[]

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kapanan 27 köy yolu ulaşıma açılırken, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kapanan 27 köy yolu ulaşıma açılırken, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kapanan 27 köy yolu ulaşıma açılırken, çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. Yüksek kesimler dahil kapanan bütün köy yollarının ulaşıma açıldığı, çalışmaların ise aralıksız devam ettiği öğrenildi. - IĞDIR

Iğdır'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Tuzluca, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Iğdır'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika


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