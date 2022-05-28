Iğdır'da kar sularıyla oluşan şelale görenleri mest etti

IĞDIR - Iğdır Tuzluca'da metrelerce yükseklikten düşen kar sularının oluşturduğu şelale görenleri mest etti.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğu'nun Çukurovası" Iğdır'da yüksek kesimlerde karların erimesiyle görsel şölenler ortaya çıkmaya devam ediyor. Iğdır Tuzluca ilçesi Uğruca köyü ile Yukarı Civanlı köyleri arasında yer alan ve kar sularıyla oluşan şelale görenleri mest etti. Devasa bir güzellik olan şelale İHA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi. Kent merkezine yaklaşık 66 kilometre uzaklıkta bulunan şelale her yıl karların erimesiyle doğal bir şelale olarak ortaya çıkıyor. Kar sularının oluşturduğu devasa güzellik ziyaretçilerini bekliyor.