Iğdır'da kar ve tipi 52 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Iğdır'da kar ve tipi 52 köy yolunu ulaşıma kapattı
20.01.2021 12:22
- Iğdır'da kar ve tipi 52 köy yolunu ulaşıma kapattı Iğdır'ın yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, 52 köy yolu ise ulaşıma kapandı.
- Iğdır'da kar ve tipi 52 köy yolunu ulaşıma kapattı
IĞDIR - Iğdır'ın yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, 52 köy yolu ise ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'da 52 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan 52 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde bulunan Canderviş mevkiinde kapanan köy yolları için ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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