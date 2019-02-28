Iğdır'da Kar Yağışı
1 saat önce
Iğdır'da son günlerde etkili olan sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı.
Iğdır'da son günlerde etkili olan sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının 11 derece olduğu Iğdır kent merkezi, bugün sabah saatlerinde yerini hafif kar yağışına bırakırken, yüksek kesimlerde ise etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:22 Kaynak: İHA
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