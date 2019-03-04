Iğdır'da Kar Yağışı
56 dakika önce
Iğdır merkez ve Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 8 köy yolunu ulaşıma kapattı.
Iğdır
merkez ve Tuzluca
'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 8 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır merkez ve Tuzluca İlçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan 8 köy yolunu ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:02 Kaynak: İHA
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