Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Kar Yağışı

Iğdır'da Kar Yağışı

56 dakika önce

Iğdır merkez ve Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 8 köy yolunu ulaşıma kapattı.

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Iğdır merkez ve Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı 8 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır merkez ve Tuzluca İlçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan 8 köy yolunu ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:02 Kaynak: İHA

Tuzluca, Kar, Iğdır, Güncel
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