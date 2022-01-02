Iğdır'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Iğdır, etkili kar yağışıyla beyaza büründü.

Sahip olduğu iklimi nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak adlandırılan Iğdır'da, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kısa sürede beyaza bürünen kentte, kartpostallık görüntüler oluştu. Sokağa çıkan vatandaşlar, kar topu oynayarak fotoğraf çektirdi.

Etkili kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri kontrollü ilerledi.

Iğdır'ı Ağrı ve Kars'a bağlayan kara yollarında da kar yağışından dolayı ulaşımın kontrollü sağlandığı öğrenildi.