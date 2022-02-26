Iğdır'da kara yolu kenarında 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Iğdır'da kara yolu kenarında 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

26.02.2022 10:51
Iğdır'da kara yolu kenarında 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

Iğdır'da kara yolu kenarındaki arazide taşların arasına gizlenmiş 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi.

Iğdır'da kara yolu kenarındaki arazide taşların arasına gizlenmiş 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda çalışma yaptı.

Dedektör köpek destekli yol kenarındaki taşlık alanda yapılan aramada, sırt çantası içerisinde 2 kilo 648 gram eroin bulundu.

Uyuşturucuyu bölgede saklayan şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Eroin, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da kara yolu kenarında 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da kara yolu kenarında 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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