Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Karakola Teröstlerden Hain Saldırı: 1 Asker Şehit, 2 Asker Yaralı

Iğdır'da Karakola Teröstlerden Hain Saldırı: 1 Asker Şehit, 2 Asker Yaralı

10 dakika önce

IĞDIR'ın Aralık ilçesine bağlı, İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Karakolu'na PKK'lı teröristler sabaha karşı uzun namlulu silahlarla ateş açtı, 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Iğdır'da Karakola Teröstlerden Hain Saldırı: 1 Asker Şehit, 2 Asker Yaralı, System.String[]
IĞDIR'ın Aralık ilçesine bağlı,  İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Karakolu'na PKK'lı teröristler sabaha karşı uzun namlulu silahlarla ateş açtı, 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Olay bu sabaha karşı, İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Karakolu'nda meydana geldi. İran sınırından karakola yaklaşan bir grup bölücü terör örgütü mensubu, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Teröristlerin saldırısına anında karşılık verilirken, ilk ateşte 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. İran tarafında bulunan teröristler kaçtı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Bu arada İran sınırındaki karakola 28 Kasım 2018 tarihinde de bir saldırı olmuştu. Roketli saldırı da bir asker bacağından yaralanmıştı. İran sınırından 1 Ocak 2019 günü de Kurtömer Hudut Karakoluna Karakolu'na roketli saldırı olmuş, 1 asker hafif yaralanmıştı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Iğdır/ Merkez - Suat DENİZ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:07 Kaynak: DHA

İran, Iğdır, Güncel
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