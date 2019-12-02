Son Dakika Haberleri: Iğdır'da karla mücadele toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Iğdır'da karla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Iğdır'da karla mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Iğdır'da olası kar ve buzlanmalara karşı kar ve buz ile mücadele toplantısı yapıldı.

Iğdır'da karla mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Iğdır'da olası kar ve buzlanmalara karşı kar ve buz ile mücadele toplantısı yapıldı.


Gamer Toplantı salonunda yapılan toplantıya, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı, Vali Yardımcısı, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutan Vekili, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Meteoroloji İl Müdürü, AFAD Müdürü ve diğer ilgililer katıldı.


Yapılan toplantıda, Iğdır sınırları içerisinde 2019-2020 yılı kar ve buzla mücadele çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonun sağlanabilmesi, kar ve buzla mücadele döneminin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine zarar gelmeden tamamlanabilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü. - IĞDIR

Jandarma, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
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