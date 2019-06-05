Son Dakika Haberleri: Iğdır'da kaybolan engelli genç sağ bulundu
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Iğdır'da kaybolan engelli genç sağ bulundu

12 dakika önce

Iğdır'da dün kaybolan işitme ve konuşma engelli genç Ağrı Dağı kırsalında sağ olarak bulundu.

Iğdır'da kaybolan engelli genç sağ bulundu, System.String[]
Iğdır'da dün kaybolan işitme ve konuşma engelli genç Ağrı Dağı kırsalında sağ olarak bulundu.
Kente bağlı Kırçiçeği köyünde yaşayan işitme ve konuşma engelli Burhan Mumcu'nun (29) dün yakınlarınca kaybolduğunun bildirilmesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerince, köylülerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
Köy çevresinde sürdürülen çalışmada herhangi bir bulguya rastlanılmayınca çalışmalar Ağrı Dağı kırsalına yoğunlaştırıldı.
Ekiplerin ve köylülerin çalışması sonucu Mumcu, dağın kırsalında sağ şekilde bulundu.
Köye getirilen Mumcu, burada hazır bulunan sağlık ekiplerince muayene edilerek ailesine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:23 Kaynak: AA
AFAD, Ağrı Dağı, Iğdır, Güncel
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