Son dakika haberi | Kaybolan kişi arazide ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kaybolan kişi arazide ölü bulundu

25.06.2022 09:04

Son dakika haberine göre Iğdır'da kaybolan kişi arazide ölü bulundu.

Iğdır'da kaybolan kişi arazide ölü bulundu.

Elmagöl köyünde koyunlarını otlatmak amacıyla araziye çıkan Ferzende Acu'nun (55) koyun sürüsü, dün akşam saatlerinde köye sahipsiz dönünce yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgede AFAD, jandarma, 112 Acil Servis ekipleri, Acu'nun yakınları ve köy sakinlerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, sabah saatlerine kadar sürdürdükleri arama çalışmaları sonucu köye yakın arazide buldukları Acu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Acu'nun cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kaybolan kişi arazide ölü bulundu - Son Dakika

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