Iğdır'da kayıp genç boş arazide ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Iğdır'da kayıp genç boş arazide ölü olarak bulundu

24.01.2023 15:06
Iğdır'da kayıp genç boş arazide ölü olarak bulundu

Iğdır'da dün gece 19.30 sıralarından kaybolan gencin cansız bedenine bugün öğle saatlerinde köyde bulunan boş bir arazide ulaşıldı.

Iğdır'da dün gece 19.30 sıralarından kaybolan gencin cansız bedenine bugün öğle saatlerinde köyde bulunan boş bir arazide ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Enginalan köyünde yaşayan Mehmet Akif Gökçe (19) dün akşam evinde iken bazı kişiler tarafında çağrıldı. Ailesine arkadaşlarının çağırdığını söyleyen Gökçe saat 19.30 sıralarında evden ayrıldı. Geç saatlere kadar çocuklarının gelmediğini gören aile çocuklarını aramaya çıktı. Sabah saatlerine kadar çocuklarına kendi imkanları ile ulaşamayan aile Jandarmadan yardım istedi.

Yapılan arama sonucu Mehmet Akif Gökçe'nin cansız bedenine köyde bulunan boş bir arazide ağaçların altında ulaşıldı. Başına briket ile vurularak öldürüldüğü söylenilen Gökçenin cansız bedeni otopsi için Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma akşam Gökçey'i çağıran ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin peşine düştü. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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Iğdır'da kayıp genç boş arazide ölü olarak bulundu Iğdır'da kayıp genç boş arazide ölü olarak bulundu

Gökçe, Iğdır, Aile, Akif, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da kayıp genç boş arazide ölü olarak bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da kayıp genç boş arazide ölü olarak bulundu - Son Dakika
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