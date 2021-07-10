Üye Girişi
Iğdır'da "Kayısı Cup" tenis turnuvası başladı - Son Dakika

Iğdır'da "Kayısı Cup" tenis turnuvası başladı

10.07.2021 14:25
Iğdır'da

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) faaliyet programında yer alan ve 33 ilden 148 sporcunun katılacağı "Kayısı Cup" Büyükler Tenis Turnuvası, bugün düzenlenen organizasyonla Iğdır'da başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) faaliyet programında yer alan ve 33 ilden 148 sporcunun katılacağı "Kayısı Cup" Büyükler Tenis Turnuvası, bugün düzenlenen organizasyonla Iğdır'da başladı.

Iğdır'da Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 33 ilden 148 sporcunun katılım sağladığı Kayısı Cup Büyükler Tenis Turnuvası, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kafkas Halk Oyunları Ekibi'nin kısa süren dans gösterisi sonrası başladı. Iğdır Valiliği, Iğdır Belediyesi ile Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Alagöz Holding sponsorluğunda yapılan turnuva 17 Temmuz tarihine kadar kademeli bir şekilde devam edecek. Düzenlenen turnuvaya Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Ferdi Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ile çok sayıda protokol üyesi ve yarışmacı katıldı.

"Tenis, Türkiye'de her koşulda herkesin yapabileceği bir spor haline geldi"

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Serhat şehrimizde, güneşin ilk doğduğu ilimizde, Iğdır ovamızda Ova Beyleri yerine hepinize hoş geldiniz diyor sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sporun bu ovada yeniden bir güneş açtıracağına inanıyorum. Burada sporla birlikte diğer takım ve bireysel oyunlarda olduğu gibi diyoruz ki 'İnandık başaracağız; inanın başaracağız'. Biz burada sporun birleştirici gücüne, kardeşliğine ve bizlere katacağı her şeye inanıyoruz. Yurdun dört bir tarafından buraya gelip bu turnuvaya katılan misafirlerimize, sporcu kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Tenis, Türkiye'de her koşulda herkesin yapabileceği bir spor haline geldi. Bu da ülkenin son 20 yıldaki gelişimini, değişimini ve büyümesini gösteriyor. Bizler bunun daha da büyüdüğünü, içimizden Avrupa şampiyonlarının çıktığını, dünya şampiyonlarının çıktığını Grand Slam'larda Türk sporcularının adının yer aldığı günleri görmek istiyoruz. Turnuvaya destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere Tenis Federasyonu Başkanımıza, sporcularımıza ve bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"20'den fazla beden eğitimi öğretmenimiz gönüllülük esasıyla bu turnuvada hizmet ediyor"

"Kayısı Cup" Büyükler Tenis Turnuvası'nı izlemek için Iğdır'a gelen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 33 ilden yaklaşık 150 sporcunu bu turnuvada ter dökeceğini söyledi. Bu tür turnuvalara Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ciddi katkıları olduğuna değinen Başkan Durmuş, "Sevgili arkadaşlar biz Türkiye Tenis Federasyonu olarak her zaman inandığımız, hayal ettiğimiz, düşündüğümüz ve savunduğumuz şey tenisin her zaman, her yerde, herkes tarafından oynanabilen bir spor olmalı düşüncesini taşıyoruz. Bakanlığımızın 'Sporu tabana yayıyoruz' projesi ile başlayan süreçte biz de Türkiye Tenis Federasyonu olarak Türkiye'nin her alanında bunu yapmaya başladık. Bunu da sizlerle beraber başardık. 33 ilde 150'ye yakın sporcuyla Iğdır'ımızın 'Kayısı Cup' adıyla her kesimin tarafından bilinmesi için bu sportif faaliyetimizi yapmaya başladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tesisleşme noktasında Türkiye'nin her noktasında hele hele tenis kortlarının yapıldığını çok fazlasıyla görebiliyoruz. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da bizim branşımıza tüm projelerimizde destek verdiği için sizler adına kendisine teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'de birçok noktada turnuva yapıyoruz. Bu turnuvalarda da gönüllülük esasını çok önemsiyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürümden aldığım bilgiye göre 20'den fazla Beden Eğitimi Öğretmenimiz gönüllülük esasıyla bu turnuvada hizmet ediyor. Iğdır gibi güzel bir ilimizde canı gönülden turnuvaya destek veren Beden Eğitimi Öğretmenlerimize minnettarım. Kendilerine saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar sonrası Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ellerine aldıkları raketlerle kısa bir maç yaptı. Maçın ardından tenis kortları, uzun zamandır turnuvaya hazırlanan yarışmacılara bırakıldı. - IĞDIR

Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
Iğdır'da Kayısı Cup tenis turnuvası başladı

Engin Sarıibrahim, Türkiye, Iğdır, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Iğdır'da 'Kayısı Cup' tenis turnuvası başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına girdi! İşte o liste 14:18 Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına girdi! İşte o liste Malta, Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdi! Aşı sertifikasını göstermeyeni ülkeye almayacak 14:11 Malta, Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdi! Aşı sertifikasını göstermeyeni ülkeye almayacak Asker değil futbolcular! Angers'ın hocası, takıma kamuflaj giydirip komando eğitimi yaptırdı 14:02 Asker değil futbolcular! Angers'ın hocası, takıma kamuflaj giydirip komando eğitimi yaptırdı
Tuğba Erçakar davasında karar verildi! Eski sevgiliye 3 ay 22 gün ceza 13:54 Tuğba Erçakar davasında karar verildi! Eski sevgiliye 3 ay 22 gün ceza İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor 13:47 İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi 13:39 Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi
Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar 12:11 Tasfiye edilen tasarruf şirketi saadet zinciri çıktı! Yaptıkları vurgunla kendilerine Ferrari aldılar Hollanda'nın mutluluğu kısa sürdü! Yasakların kaldırılmasıyla korona kabusu yeniden başladı 12:04 Hollanda'nın mutluluğu kısa sürdü! Yasakların kaldırılmasıyla korona kabusu yeniden başladı

Son Dakika Haberleri
14:20 EURO 2020'nin en kötü ilk 11'i açıklandı! Listede Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı
14:17 Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alan arazi ve tesisler özelleştirme kapsamına girdi! İşte o liste
14:01 Asker değil futbolcular! Angers'ın hocası, takıma kamuflaj giydirip komando eğitimi yaptırdı
13:50 Annesi tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen'in anıldığı gerekçeli karar, okuyanları hüzünlendirdi
13:46 İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor
13:42 Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı
13:40 Diyanet kredi kartıyla kurbanlık alanları uyardı: Faizli işlemler yapmayın
13:39 Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi
12:17 Fenerbahçe ve Ghezzal görüşmesindeki sır perdesi aralanıyor! İşte tüm detaylar
12:08 Şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği gelinliklerin fiyatları belli oldu
EURO 2020'nin en kötü ilk 11'i açıklandı! Listede Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı EURO 2020'nin en kötü ilk 11'i açıklandı! Listede Türk Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı         
14:20
Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
14:13
Mermer ocağı mücadelesini kazandıktan 1 ay sonra cinayete kurban gittiler! Çevreci çiftin mezarında mermer kullanılmadı Mermer ocağı mücadelesini kazandıktan 1 ay sonra cinayete kurban gittiler! Çevreci çiftin mezarında mermer kullanılmadı         
14:05
Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor         
13:57
Annesi tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen'in anıldığı gerekçeli karar, okuyanları hüzünlendirdi Annesi tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen'in anıldığı gerekçeli karar, okuyanları hüzünlendirdi         
13:50
Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı         
13:43
Fenerbahçe ve Ghezzal görüşmesindeki sır perdesi aralanıyor! İşte tüm detaylar Fenerbahçe ve Ghezzal görüşmesindeki sır perdesi aralanıyor! İşte tüm detaylar         
12:17
Şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği gelinliklerin fiyatları belli oldu Şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğününde giydiği gelinliklerin fiyatları belli oldu         
12:08
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı         
11:03
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 14:37:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da "Kayısı Cup" tenis turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement