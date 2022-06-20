Iğdır'da Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı

20.06.2022 15:02
Iğdır'da Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı

Iğdır'da 2. Kayısı Cup Festivali kapsamında düzenlenen tenis turnuvası başladı.

Iğdır'da 2. Kayısı Cup Festivali kapsamında düzenlenen tenis turnuvası başladı.

Türkiye'nin yanı sıra İran ve Azerbaycan'dan gelen 1150 sporcunun tenis, atletizm, satranç ve güreş branşlarında yarıştığı festivalin en önemli etabı olan Kayısı Cup Tenis Turnuvası, düzenlenen törenle başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde tenis kortlarının bulunduğu alanda yapılan açılış programına Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, sporcular ve diğer ilgililer katıldı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, törende, Iğdır'ın mikroklima iklime sahip olması dolayısıyla birçok tarım ürününün üretildiğini söyledi.

Kayısının Iğdır için önemini belirten Sarıibrahim, "Özellikle sofralık kayısı üretiminde Türkiye'nin hem ihracatında hem üretiminde önemli güçlerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Spor ile birlikte müzik, kültürel ve sosyal faaliyet dediğimiz unsurlar, bunların hepsi birlikte, beraber olan konulardır. Bizler gerçekte bu serhat boylarında sporun, müziğin, kültürel faaliyetin birleştirici gücüne inanan insanlar olarak birlikte başaracağız diyoruz." ifadesini kullandı.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş da federasyon olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatlarıyla sporu tabana yayma ilkesiyle stratejiler geliştirdiklerini belirtti.

Tenisin her yaş ve kesimden insanın oynayabileceği bir spor olduğunu vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:

"Tenisin de tabana yayılması noktasında bu stratejilerden en önemlileri bizim tenisi zengin sporu olma algısından kurtarıp herkes tarafından, her zaman, her yerde oynanabilir olduğunu göstermemiz gerekiyordu. Elbette Bakanlığımızın çok büyük destekleri ile çok büyük tesisleri yapmasıyla Türkiye'de tesis sıkıntısı yok ama içini doldurabilmek, faaliyet yapabilmek, gençlerimize dokunabilmek, çocuklarımızı geleceğe taşımak adına çok önemli görevlerimiz var."

Açılış programında, Sarıibrahim ve Durmuş tenis oynadı.

YORUMLAR
500
Adıyamanlı sporcular U14 Atletizm Türkiye Şampiyonasından madalya ile döndü Adıyamanlı sporcular U14 Atletizm Türkiye Şampiyonasından madalya ile döndü Elazığ'a portatif havuz kuruluyor Elazığ'a portatif havuz kuruluyor Basketbol şampiyonasında 16 takım mücadele etti Basketbol şampiyonasında 16 takım mücadele etti
Kaynak: AA

gençlik, Türkiye, Tenis, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:15 TEM'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı
22:09 Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde "Pişmanım" dedi
21:59 Toprak kayması sonucu yaşamını yitiren işçinin ölmeden önce yaptığı paylaşım yürek dağladı
21:55 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 507 bin 292 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine geri döndüğünü açıkladı
21:47 Sakatlanan Bruno Henrique, 1 sene sahalara veda edecek
21:27 Hatay'da 2 metre uzunluğundaki 2 yılan dans etti, sosyal medyada beğeni yağdı
21:17 Kayserispor, anlaşma sağladığı Çağdaş Atan için imza töreni düzenledi
21:14 Erkek arkadaşı gözü önünde intihar eden genç kız sinir krizi geçirdi
20:34 Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 22:40:44. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement