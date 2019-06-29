Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Kayısı Festivali başladı
Son Dakika Güncel Haber

Iğdır'da Kayısı Festivali başladı

45 dakika önce

IĞDIR'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kayısı Festivali başladı.

Iğdır'da Kayısı Festivali başladı, System.String[]
IĞDIR'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kayısı Festivali başladı. Festival yürüyüşü sonrası sanatçılar İlkay Akkaya ile Veysi Ermiş konser verdi.
Belediye tarafından organize edilen Iğdır 2'nci Kayısı Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye önünden başlayan ve Valilik yolunda sona eren yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Doğu'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır'ın kayısı ile gündeme geldiğini belirterek, "Iğdır'ın çok iyi şekilde tanıtılması gerekiyor ve bu festival de buna önemli katkı sunacaktır. Iğdır'da üretilen kayısı sofralık olduğundan tüketim ömrü 10 gün. Bu nedenle de pazarlama şartları olmuyordu ve kayısının pazar sorunu oluyordu. Artık günümüz teknolojisi, şartları ve ulaşım kayısı için pazar bulmamıza imkan sunuyor. Bu da yerli üreticimiz için ciddi bir gelir durumuna dönmüştür. Bizde yerel yönetimler olarak kayısıyı bu tür etkinliklerle tanıtmaya çalışacağız. Iğdır'ı sadece kayısısıyla değil diğer bütün ürünleriyle dünyaya tanıtacağız" dedi.
Kafkas halk danslarının gösterisinden sonra sanatçılar İlkay Akkaya ve Veysi Ermiş sahne aldı. Etkinlik süresince katılan vatandaşlara kayısı, pilav ve ayran ikram edildi.
Iğdır Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kayısı Festivali 3 gün sürecek.


- Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:42 Kaynak: DHA
Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternette kabusu yaşayan çocuklar anlattı: Hap içirdi, o fotoğrafları gösterip tecavüz etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi - Erdoğan-Putin Görüşmesi Sona Erdi- Erdoğan: "S-400 Mütabakatında Aksama Yok"

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 10:27:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Kayısı Festivali başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]