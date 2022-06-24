Kayısı hasadı başladı - Son Dakika
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Kayısı hasadı başladı

24.06.2022 19:28

Iğdır Valiliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Iğdır Kayısısı Tanıtım Günleri" programıyla kayısı hasadı başlatıldı.

Iğdır Valiliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Iğdır Kayısısı Tanıtım Günleri" programıyla kayısı hasadı başlatıldı.

Küllük köyündeki bir kayısı bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Saribrahim, etkinlikte yaptığı konuşmada, çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerle Türkiye'nin her yerinde Iğdır kayısısını tanıttıklarını söyledi. Hayırlı bir hasat dönemi dileyen Sarıibrahim, "Iğdır'da kayısı üretiminden bu yıl yaklaşık 700 milyonluk bir girdi sağlanacağını bekliyoruz. Emeğiyle toprağa hayat veren tüm çiftçilerimizin Allah birini bin, hasadını bereket etsin." dedi.

Çocukların kayısı ile ilgili gösterileriyle devam eden programda, kayısı yeme yarışmasında katılımcıların en hızlı kayısı bitirme çabası renkli görüntülere sahne oldu. Kafkas Halk Oyunları gösterilerinin de sergilendiği programda, en iyi kayısı üreticilerine Vali Sarıibrahim ve protokol üyelerince ödülleri verildi. Program, Iğdır Kayısısı temalı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle son buldu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayısı hasadı başladı - Son Dakika

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