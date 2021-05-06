Iğdır'da kayısı rekoltesinin 40 bin tonun üzerine çıkması bekleniyor - Son Dakika

"Doğu Anadolu'nun tarım başkenti" olarak nitelendirilen Iğdır'da, iyi geçen hava koşulları nedeniyle bu sezon 40 bin tonun üstünde kayısı rekoltesi bekleniyor.

Sahip olduğu iklimi ve coğrafi koşulları nedeniyle birçok sebze, meyve ve hububat ürününün yetiştirildiği kentin en önemli gelir kaynaklarından olan kayısı, bölge ekonomisine can veriyor.

Coğrafi işareti alınan "şalak" kayısısı başta olmak üzere diğer kayısı türlerini de üreten kentteki çiftçiler, "sarı altın" olarak adlandırılan kayısının hasat zamanını adeta iple çekiyor.

Geçen yıllarda yaklaşık 35 bin ton rekoltenin gerçekleştiği kayısı bahçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığının da destekleriyle sürdürülen projeler sayesinde üretimin artırılması hedefleniyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, Iğdır'ın Türkiye'deki sofralık kayısı üretiminde söz sahibi olduğunu söyledi.

Kayısı üretim alanlarının genişletilmesi amacıyla farklı projelerin sürdürüldüğünün ifade eden Yolcu, "Bu yıl yaklaşık 1000 dönümlük yeni bahçe yaptık. Bakanlığımızın sertifikalı fidan desteği konusunda projeleri var. Bu şekilde her geçen gün ilimizde kayısı biraz daha ağırlığını artırıyor." dedi.

Türkiye'nin kayısı ihtiyacının yüzde 5'ini Iğdır'ın karşıladığını hatırlatan Yolcu, "2018 yılında coğrafi işaretini aldığımız şalak türü var. 2021 yılında don riskini de atlattık, bu yıl güzel bir üretimin olacağını düşünüyoruz. 40 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

Yolcu, özellikle coğrafi işaretli şalak türünün Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinden yoğun ilgi gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kayısı daha önceki yıllarda genelde iç piyasada tüketiliyordu, son yıllarda özellikle ihracat konusunda yoğun bir faaliyet var. Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'a ilimizin kayısıları gönderiliyor. Bu işin ekonomik boyutu, bir de turizm açısından boyutu var. İlin tanıtımı açısından da kayısı bahçelerimiz çok önemli. Tarımsal üretim ekonomisi açısından da kayısının rolü çok yüksektir."