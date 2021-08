Son dakika! Iğdır'da kazanlar 'şeftali reçeli' için kaynıyor

Iğdır'da kazanlar 'şeftali reçeli' için kaynıyor

IĞDIR - Iğdırlı bir grup ev kadını bahçelerde topladıkları şeftali meyvesini kurdukları kazanlarda kaynatarak reçel yapıyor. Kadınlar buradan elde edilecek gelirle ev ekonomilerine katkıda bulunacaklar.

Iğdır kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Küllük Köyünde yaşayan bir grup kadın, Iğdır'da yetişen şeftali meyvesinden reçel yapıyorlar. Kazanlarda saatlerce kaynattıkları şeftalilerden reçel elde eden kadınlar, daha sonra bu reçeli cam kavanozlara dökerek satışa hazır hale getiriyor. Elde ettikleri reçeli satışa sunan girişimci kadınlar bu şekilde hem ev ekonomisine katkıda bulunarak ailelerinin yükünü omuzluyor hem de kendi ayakları üzerinde durarak kendi işlerini yapıyorlar. Şeftali meyvesinin hasat dönemi olduğu için şeftaliden reçelin yanı sıra kurutmalık ve komposto gibi ürünler de elde ettiklerini söyleyen Iğdırlı girişimci kadınlar, ailelerinden de gördükleri destekle bu işte başarılı olmaları halinde elde ettikleri gelirlerle hayır işleri de yapmak istiyor.

'Öncelikli hedefimiz yaptığımız bu işlerde başarılı olmak'

Iğdır'da yetişen şeftaliden elde ettikleri ürünleri satışa sunarak ev ekonomisine katkıda bulunmak istediklerini belirten girişimci kadınlardan Sevda Çakmak, "Biz Iğdırlı ev hanımları hep birlikte bir şeyler yapmayı planlıyorduk. En son aklımıza Iğdır'ımızın yöresel ürünlerini tanıtımında hem de ev ekonomimize katkı sunmak amacıyla böyle bir işe başladık. Şu anda şeftali mevsiminde olduğumuz için şeftalilerimizi topladık ve bunun reçelini, kompostosunu ve kurutmasını yapacağız. Tabi ki bunları satmak amaçlı yapıyoruz. Ev ekonomimize, okumayan çocuklarımıza, belki daha sonraki aşamalarda iyi bir seviyeye geldiğimizde de ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak gibi planlarımız var. Ama öncelikli hedefimiz yaptığımız bu işlerde başarılı olmak ve yöremizin ürünlerini tanıtarak ev ekonomimize katkıda bulunmak. Ailelerimizin bizlere çok büyük desteği oldu. İlk başlarken biz bu fikirlerimizi sunduğumuzda bize her konu da destek vereceklerini söylediler. Aile desteği bilindiği üzere çok önemli. Bizim de ailelerimiz her konuda her zaman yanımızda olacaklardır. Bu konuda şüphemiz yok" dedi.

'Büyük kazanlarda bir iki saat kaynıyor'

Şeftali meyvesinden elde edilen reçelin yanı sıra elde edilen diğer ürünlerin yapılışı hakkında da bilgi veren Melihat Akmugan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şeftalileri kurutmalık olarak kullanabiliyoruz. Yıkanma işlemleri bittikten sonra kurutmalıkları yapıp masalarda uygun yerlere koyup kurutma işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekip olarak yapıyoruz tabi bu işleri. Aynı şekilde biz yine şeftalilerimizi ağaçların dallarından koparıp getiriyoruz. Önce yıkayıp ardından dilimleyip şekerini de ilave ederek reçel kıvamına getiriyoruz. İşlemimiz bu şekilde devam ediyor. Şeftalilerde aynı şekilde şekerle buluştuktan sonra büyük kazanlarda bir iki saat kaynıyor. Kaynayıp kıvamını aldıktan sonra kavanozlara boşaltıyoruz. Bu şekilde reçellerimizi sunuma hazır hale getirmiş oluyoruz.