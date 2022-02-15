Iğdır'da KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Iğdır'da ekipler denetim gerçekleştirdi.

Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü ve Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinden oluşan denetim ekipleri, kentteki gıda tedarikçileri ve marketlerde düzenlemeye ilişkin fiyatları inceledi.

Gıda ürünlerinde indirim yapılıp yapılmadığını kontrol eden ekipler, ürün fiyatlarını karşılaştırıp etiket fiyatı ile kasa fiyatının birbirini tutup tutmadığını ve ürünlerin son kullanım tarihini kontrol etti.

Kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlerine devam eden ekipler, raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleri ile kasadaki fiyatlarını tek tek karşılaştırdı.