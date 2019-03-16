Iğdır'da Keklik Avcılarına Ceza

Iğdır'da kaçak keklik avladıkları belirlenen avcılara para cezası kesildi.

Iğdır'da kaçak keklik avladıkları belirlenen avcılara para cezası kesildi.



Arazide canlı mühre kullanarak keklik avlayan 5 kişi yakalanarak Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Misinadan yapılan tuzak, 8 adet canlı mühre ve doğada yakalanan 5 adet doğal keklik ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 11 bin 485 TL idari, ele geçirilen keklikler için ise 9 bin 440 TL olmak üzere toplam 20 bin 925 TL Para cezası kesti. - IĞDIR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Beyaz Ette Soruşturulan 19 Firma İçin Karar Verildi! İşte Ceza Alanlar

"Kaya İle Evlenmem Bir Tektaşa Bakar" Diyen Hülya Avşar, 800 Bin TL'lik Yüzüğü İle Kafaları Karıştırdı

Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu

Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti