Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Keklik Avcılarına Ceza

Iğdır'da Keklik Avcılarına Ceza

1 saat önce

Iğdır'da kaçak keklik avladıkları belirlenen avcılara para cezası kesildi.

Iğdır'da Keklik Avcılarına Ceza, System.String[]
Iğdır'da kaçak keklik avladıkları belirlenen avcılara para cezası kesildi.

Arazide canlı mühre kullanarak keklik avlayan 5 kişi yakalanarak Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Misinadan yapılan tuzak, 8 adet canlı mühre ve doğada yakalanan 5 adet doğal keklik ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 11 bin 485 TL idari, ele geçirilen keklikler için ise 9 bin 440 TL olmak üzere toplam 20 bin 925 TL Para cezası kesti. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Karakoyunlu, Iğdır, Güncel
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