Son Dakika Haberleri: Iğdır'da kenevir ele geçirildi
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Iğdır'da kenevir ele geçirildi

1 saat önce

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, uyuşturucu madde imal etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da kenevir ele geçirildi, System.String[]

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, uyuşturucu madde imal etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, lğdır merkez Karaçomak köyünde ikamet eden F.T., A.T. ve M.K. isimli şahısların ev ve eklentilerinde kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine, düzenlenen operasyonda 16 bin gram kubar esrar maddesi, 61 kök kenevir ile 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahısların gözaltına alındığı, adli işlemlerin devam ettiği belirtildi. - IĞDIR

Kenevir, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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