Kısıtlamaları fırsat bilen belediye, caddeleri dezenfekte etti - Son Dakika

Iğdır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş kalan caddeler dezenfekte edildi.

Kovid-19'la mücadele önlemleri kapsamında alınan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Iğdır Belediyesi, cadde ve sokaklarda hijyen çalışması başlattı.

Halkın yoğun kullandığı cadde ve sokakları temizleyen ekipler, daha sonra bu bölgeleri sabunlu suyla yıkayıp dezenfekte etti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in talimatıyla İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan dezenfeksiyon ekibinin, kısıtlamanın sürdüğü saatlerde temizlik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.