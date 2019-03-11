Iğdır'da Kitap Fuarı Sona Erdi
1 saat önce
Iğdır Valiliği ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından "Her Kitap Yeni Bir Hayat" sloganı ile açılan kitap fuarı sona erdi.
Iğdır
Valiliği ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından "Her Kitap Yeni Bir Hayat" sloganı ile açılan kitap fuarı sona erdi. Türkiye
'nin önde gelen yayın evi ve yazarların katılımıyla gerçekleşen kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarın son günü Kaan Murat Yanık
, "Edebiyatın Doğusu", Prof. Dr. Necmettin Alkan
ise, "Vefatının 101. Yılında Sultan II. Abdülhamid" konulu söyleşileriyle Iğdırlılarla bir araya geldi.
Iğdır Valisi Enver Ünlü, fuara katılan yazarlara fuar anısına fincan takımı hediye etti. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:41 Kaynak: İHA
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