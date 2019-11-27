Son Dakika Haberleri: Iğdır'da "Kitap ve Doğa" konulu paneli
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Iğdır'da "Kitap ve Doğa" konulu paneli

7 saat önce

Iğdır Üniversitesince 'Kitap ve Doğa" konulu panel düzenlendi.

Iğdır'da

Iğdır Üniversitesince 'Kitap ve Doğa" konulu panel düzenlendi.


Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde düzenlen panele, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panele katılan akademisyen ve araştırmacılar, çalışma sürdürdükleri alanlarda konuşma yaparak katılımcıları bilgilendirdi.


Panel, katılımcılara teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu.

Bülent Yurtseven, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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