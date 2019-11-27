Iğdır'da "Kitap ve Doğa" konulu paneli
7 saat önce
Iğdır Üniversitesince 'Kitap ve Doğa" konulu panel düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:22 Kaynak: AA
Iğdır Üniversitesince 'Kitap ve Doğa" konulu panel düzenlendi.
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde düzenlen panele, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Panele katılan akademisyen ve araştırmacılar, çalışma sürdürdükleri alanlarda konuşma yaparak katılımcıları bilgilendirdi.
Panel, katılımcılara teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu.
Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken parasını kaptırdı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı