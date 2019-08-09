Son Dakika Haberleri: Iğdır'da "koca engerek" bir kişiyi ısırdı
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Iğdır'da "koca engerek" bir kişiyi ısırdı

38 dakika önce

Iğdır'da, nesli tükenme tehlikesinde olan "koca engerek"in ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı.

Iğdır'da
Iğdır'da, nesli tükenme tehlikesinde olan "koca engerek"in ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı.
Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Aktaş köyünde kırsal araziye çıkan Oğuz Tuncer, ot yığınlarının altından çıkan ve nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan "koca engerek"in saldırısına uğradı.
Yılanın ısırdığı Tuncer, yakınları tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuncer, buradaki ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sağlık durumu iyiye giden Tuncer, tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan "koca engerek", Ağrı Dağı bölgesinde Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülenmişti.
Türkiye'de genellikle Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayan "koca engerek" yılanının Doğu Anadolu'da yaşayan türü, çekilen fotoğraf ve görüntüler sayesinde Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü envanterine girmişti.
Tuzluca, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:08 Kaynak: AA
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