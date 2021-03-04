Iğdır'da kontrollü normalleşme dönemi başladı - Son Dakika

Iğdır'da kontrollü normalleşme dönemi başladı

04.03.2021 20:35

Iğdır'da kontrollü normalleşme dönemi başladı İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne korona virüs ile mücadelede yeni süreci anlatan 14 maddelik bir genelge gönderdi.

Iğdır'da kontrollü normalleşme dönemi başladı

IĞDIR - İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne korona virüs ile mücadelede yeni süreci anlatan 14 maddelik bir genelge gönderdi. Genelgede kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçileceği bildirildi.

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirlendiği ifade edildi. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının önemi kadar denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliğinin büyük bir etken olarak görüldüğü vurgulandı.

Vali ve kaymakamlarca her bir il/ilçe müdürünün başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri oluşturulacak, bu ekiplerin düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak.

Konu ile ilgili düzenlenen basın açıklamasında konuşan Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Yaklaşık bir yıldır devam eden korona virüs ile mücadele süreci geçiriyoruz. Bütün ülkede olduğu gibi Iğdır'da bu mücadelenin içinde. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan kabine sonrasında illerimizde farklı bir değerlendirme sürecine geçildi. Yeni süreç kontrollü normalleşme süreci olacak. Iğdır'a baktığımızda yüz bin kişiye düşen hasta sayısı durumuna göre Türkiye'nin en iyi illerinden bir tanesiyiz. Fakat bu normalleşme sürecinde geçen yaz yaşadığımız süreci unutmamamız gerektiği kanaatindeyiz. Iğdır'lı hemşehrilerimiz ile beraber tekrar bir kapanma süreci yaşamadan ve mavi rengi Iğdır'ın üzerinde tutarak devam etmek istiyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri bakanımızın önderliğindeki kabinemizin tedbirleri doğrultusunda yeni bir denetim süreci başlayacak. Denetimlerimiz artık daha dinamik ve kurum amirlerimizin sahada olduğu bir dönem yaşayacağız. Denetim sürecinde önceliğimiz işletme ve vatandaşlarımızın uyarılması olacak. Açtığımız işletmeleri tekrar kapatmak istemiyoruz. Bunun için tedbir almak durumundayız" dedi.

Basın açıklamasının ardından denetime çıkan Vali Sarıibrahim, esnaf ziyaretleri ve denetimleri esnasında esnafa destek amaçlı alışveriş de yaptı.

Iğdır'da kontrollü normalleşme dönemi başladı
Iğdır'da kontrollü normalleşme dönemi başladı
Iğdır'da kontrollü normalleşme dönemi başladı
Iğdır'da kontrollü normalleşme dönemi başladı

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır'da kontrollü normalleşme dönemi başladı - Son Dakika


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