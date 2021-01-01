Iğdır'da köpek dövüştürenleri sosyal medya paylaşımları ele verdi - Son Dakika

DKMP ekibi, köpek dövüştüren kişilere, Hayvanları Koruma Kanunu'nu ihlalden toplam 9 bin 554 lira ceza kesti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmasıyla, bu kişilerin kimlik ve adres bilgileri belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, Aralık ilçesinde 2 kişinin köpeklerini dövüştürüp görüntüsünü sosyal medyadan paylaştığını tespit etti.

Iğdır 'da, köpekleri dövüştürüp görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişiye 9 bin 554 lira ceza kesildi.

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