Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Korkutan Yangın

Iğdır'da Korkutan Yangın

56 dakika önce

Iğdır'da bir Apartmanın teras katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

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Iğdır'da bir Apartmanın teras katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgiye göre yangın, Cumhuriyet Mahallesi Barış Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın teras katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede binanın çatısını sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın, yan tarafta bulunan binanın çatısına sıçradıktan sonra, itfaiye ekiplerine destek amaçlı TOMA yangına müdahale etmek için olay yerine geldi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Emrah Ava isimli vatandaş, "siren seslerini duyana kadar yangının farkında değildik. Daha sonra arkadaş aradı binanın çatı katı yanıyor dedi. Bizim oturduğumuz dairenin yan tarafı yanıyordu. Yukarı çıktığımızda bir aile vardı bizde yardıma ihtiyaçları var mı diye baktık. Sadece evin içinde yangın vardı ondan sonra itfaiye ekipleri geldi ve söndürme çalışmalarına başladı. İçeride gördüğümüz kadarıyla kimse yoktu" dedi.

Çıkan yangında kimse yaralanmazken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

İtfaiye, Iğdır, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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