Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor
30.11.2020 12:10
Iğdır'da korona virüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında esnaf ziyaretleri, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri ve çevre temizliği konusunda denetim yapıldı.
Iğdır'da korona virüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında esnaf ziyaretleri, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri ve çevre temizliği konusunda denetim yapıldı.
Iğdır'da Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık tüm alanlarda salgın tedbirleri denetimlerine devam ediyor. Esnaf ziyaretleri, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri, çevre temizliği, maske ve sosyal mesafe konularında uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilgili genelgelerle alınan yeni tedbir ve kararlar doğrultusunda ekipler esnaf ve vatandaşları bilgilendirmeye, uyarmaya ve denetlenmeye devam ediyor. - IĞDIR
Son Dakika Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Alıcı ve vericinin korona geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı