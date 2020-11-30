Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor

30.11.2020 12:10
Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor, System.String[]

Iğdır'da korona virüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında esnaf ziyaretleri, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri ve çevre temizliği konusunda denetim yapıldı.

Iğdır'da korona virüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında esnaf ziyaretleri, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri ve çevre temizliği konusunda denetim yapıldı.

Iğdır'da Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık tüm alanlarda salgın tedbirleri denetimlerine devam ediyor. Esnaf ziyaretleri, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri, çevre temizliği, maske ve sosyal mesafe konularında uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilgili genelgelerle alınan yeni tedbir ve kararlar doğrultusunda ekipler esnaf ve vatandaşları bilgilendirmeye, uyarmaya ve denetlenmeye devam ediyor. - IĞDIR

Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor
Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor

Koronavirüs, Esnaf, Iğdır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Iğdır'da korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika


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