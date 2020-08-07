Iğdır'da korona virüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Iğdır'da alışveriş merkezleri, lokanta, marketler, kafeterya, çay bahçesi, taksi durağı ile cadde ve kent meydanları gibi toplu kullanımın yoğun olduğu yerlerde yapılan denetimlerde Covid-19'la mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilerek vatandaşlar uyarıldı.

Kentte sürdürülen denetimlere katılan Iğdır Valisi/ Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim iş yerlerini gezerek burada iş yeri sahipleri ile vatandaşlardan Covid-19 tedbirlerine uymalarını istedi. Sarıibrahim, "Türkiye genelinde, İçişleri Bakanlığımızın talimatları ile her yerde denetimler var. Hepimiz bu denetimlere katlıyoruz. Amacımız toplumsal duyarlılığın yüksek tutulması" dedi. - IĞDIR