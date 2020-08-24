Iğdır'da Korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, kent genelinde korona virüs salgınına karşı gıda denetimi yaparak vatandaş ve esnafı uyardı.

Gerçekleştirilen denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma yönünden işletmeler ve vatandaşlar uyarılarak bilgilendirme yapıldı. Toplam 644 işyerinde denetim yapılarak vatandaşlara Covid-19 virüsü hakkında bilgiler verildi ve korunma tedbirleri anlatıldı. Denetim, uyarı ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. - IĞDIR