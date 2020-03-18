Iğdır'da koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak hayvan pazarı kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak hayvan pazarı kapatıldı - Son Dakika

Iğdır'da koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak hayvan pazarı kapatıldı

6 saat önce

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Iğdır hayvan pazarının bir süreliğine kapatılması kararı alındı.

Iğdır'da koronavirüse karşı tedbir amaçlı olarak hayvan pazarı kapatıldı, System.String[]

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Iğdır hayvan pazarının bir süreliğine kapatılması kararı alındı.


Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler genişletildi. Iğdır Valiliği, Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Iğdır Canlı Hayvan Borsasının ikinci bir karara kadar kapatılmasına hüküm verdi. Iğdır Belediyesi ekipleri tarafından da Canlı Hayvan Borsasında dezenfekte çalışmaları da yapıldı.


Iğdır Canlı Hayvan Borsası, gelecek ikinci bir emre kadar kapalı kalacak. - IĞDIR

Koronavirüs, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:08 Kaynak: İHA

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