Iğdır'da Kovid-19 kurallarını ihlal ederek bodrum katında okey oynayanlara ceza - Son Dakika

Iğdır 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak bir binanın bodrum katında okey oynayan 33 kişiye, 31 bin 950 lira ceza kesildi.

"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu