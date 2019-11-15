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Iğdır'da köy evinde 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
6 saat önce
IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesi Şıracı köyünde bir evde yapılan aramada, 2 kilo 406 gram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:41 Kaynak: DHA
IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesi Şıracı köyünde bir evde yapılan aramada, 2 kilo 406 gram metamfetamin ele geçirildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şıracı köyünde yaşayan A.A. ve A.A. isimli şahısların, evlerinde uyuşturucu madde gizlediklerini tespit etti. 14 Kasım günü eve baskın yapan jandarma, 2 kilo 406 gram metamfetamin madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
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