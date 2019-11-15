Son Dakika Haberleri: Iğdır'da köy evinde 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Iğdır'da köy evinde 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Iğdır'da köy evinde 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

6 saat önce

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesi Şıracı köyünde bir evde yapılan aramada, 2 kilo 406 gram metamfetamin ele geçirildi.

Iğdır'da köy evinde 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesi Şıracı köyünde bir evde yapılan aramada, 2 kilo 406 gram metamfetamin ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şıracı köyünde yaşayan A.A. ve A.A. isimli şahısların, evlerinde uyuşturucu madde gizlediklerini tespit etti. 14 Kasım günü eve baskın yapan jandarma, 2 kilo 406 gram metamfetamin madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma, kadın bomba imha uzmanının çalışma anı görüntülerini paylaştı
Harekat nedeniyle Manisa'ya fabrika kurma kararını erteleyen Volkswagen ile görüşmeler sürüyor Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 00:25:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da köy evinde 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]