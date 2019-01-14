Iğdır'da Köy Yolları Kapandı

Iğdır merkez ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı 56 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Iğdır merkez ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı 56 köy yolunu ulaşıma kapattı.



Kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır merkez ve İlçelerine bağlı 56 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan 56 köy yolunu ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor. - IĞDIR

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