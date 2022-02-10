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Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği parçaladı - Son Dakika

Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği parçaladı

10.02.2022 09:18
Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği parçaladı

Iğdır merkez Kuzugüden köyüne inen aç kurt sürüsü bir köpeği parçaladı, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Iğdır merkez Kuzugüden köyüne inen aç kurt sürüsü bir köpeği parçaladı, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 6 aç kurt Iğdır merkeze bağlı 22 km uzaklıkta bulunan Kuzugüden köyüne indi. Köye inen kurtlar evin önünde bağlı olan köpeğe saldırdı. Kurtlar, bağlı olan köpeği aralarına alıp parçaladı. Sabah köpeği yerinde bulamayan ev sahipleri güvenlik kamerasını izlediklerinde o korku dolu anlara şahit oldular. Görüntülerde önce bir kurt köpeğin olduğu kulübenin önüne geliyor. O esnada kulübede olan köpek dışarı çıkınca kurt ile göz göze geliyor. Kurt orada köpeğe saldırıyor. Köpek ile kurt birbirine saldırmaya başlayınca diğer kurtlar da oradan çıkıp köpeği aralarına alıp parçalıyorlar.

Köylüler, herkese, dikkatli dolaşmaları konusunda uyarıda bulundular. - IĞDIR

Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği parçaladı
Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği parçaladı
Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği parçaladı

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Köpek, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği parçaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği parçaladı - Son Dakika
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