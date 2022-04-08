Iğdır'da koyun hırsızlığı: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da koyun hırsızlığı: 3 şüpheli tutuklandı

08.04.2022 16:39
Iğdır'da koyun hırsızlığı: 3 şüpheli tutuklandı

Iğdır Tuzluca ilçesinde ağıldan 1 küçükbaş hayvan çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Iğdır Tuzluca ilçesinde ağıldan 1 küçükbaş hayvan çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Tuzluca İlçesi Kamışlı köyünde 05 Nisan 2022 tarihinde gece saatlerinde U.K. isimli şahsa ait 1 adet küçükbaş hayvan çalındı. Hayvan sahibinin ihbarı ile Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri ve Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri çevresindeki plaka tanıma sisteminden şüpheli bir araç tespit edildi. Araç plakası üzerinden derinleştirilen soruşturmada, aracı kullanan ve olay ile ilgisi olduğu değerlendirilen A.S., C.K. ve Ü.K. isimli 3 şüpheli şahıs Tuzluca Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Gözaltın alınan 3 kişi ilk olarak suçlarını inkar etti.

Jandarma Olay Yeri İnceleme Timince araçta yapılan incelemede, aracın bagaj kısmında küçükbaş hayvan taşındığına dair tespitler yapıldı. Tespitler üzerine çapraz sorguya alınan şüpheliler, hayvanı satmak amacıyla çaldıklarını beyan ederek suçlarını itiraf etti. Daha sonra ise hayvanları sakladıkları yeri söylediler. Jandarma ekipleri tarafından bulunan küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - IĞDIR

Iğdır'da koyun hırsızlığı: 3 şüpheli tutuklandı

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Jandarma, Hisarcık, Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da koyun hırsızlığı: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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